Son dakika | Rusya'dan müthiş iddia: Corona virüsü tedavi edecek ilacı bulduk

Son dakika haberi... Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, yeni tip Corona virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

28 Mart 2020, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Son dakika | Rusya'dan müthiş iddia: Corona virüsü tedavi edecek ilacı bulduk

FMBA'nın yeni tip Corona virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

MBA'nın yeni tip Corona virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtilirken, açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında Corona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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