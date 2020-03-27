CANLI BLOG / 27 Mart Corona virüs haber ve son dakika gelişmeleri

27 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABER VE RESMİ RAKAMLARI...

10.00 | Fahrettin Koca: Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik.

09.45 | ABD, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

09.15 | ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına ait hastane gemisinin pazartesi günü New York'ta olacağını açıkladı.

09.10 | Fransa Silahlı Kuvvetleri: 400 Fransız askeri koronavirüse yakalandı.

09.00 | Son açıklanan veriler ile ülkemizdeki toplam vaka 3,629'a ve toplam vefat 75'e yükseldi.

Uygulanan toplam test sayısı 40,290 olup, ülkemiz genelindeki [toplam test sayısı/pozitif vaka] oranı düne göre %1,64 artış ile %9,01 oldu. Dün bu oran %7,37 idi.

08.30 | Batı Avustralya 24 yeni vaka açıklarken, vakalardan birisinin henüz 5 aylık bir bebek olduğu duyuruldu.

07.30 | Çin, 55 yeni vaka ve 5 yeni ölüm bildirdi.



