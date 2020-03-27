CANLI BLOG / 27 Mart Corona virüs haber ve son dakika gelişmeleri
Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
27 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABER VE RESMİ RAKAMLARI...
10.00 | Fahrettin Koca: Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik.
09.45 | ABD, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
09.15 | ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına ait hastane gemisinin pazartesi günü New York'ta olacağını açıkladı.
09.10 | Fransa Silahlı Kuvvetleri: 400 Fransız askeri koronavirüse yakalandı.
09.00 | Son açıklanan veriler ile ülkemizdeki toplam vaka 3,629'a ve toplam vefat 75'e yükseldi.
Uygulanan toplam test sayısı 40,290 olup, ülkemiz genelindeki [toplam test sayısı/pozitif vaka] oranı düne göre %1,64 artış ile %9,01 oldu. Dün bu oran %7,37 idi.
08.30 | Batı Avustralya 24 yeni vaka açıklarken, vakalardan birisinin henüz 5 aylık bir bebek olduğu duyuruldu.
07.30 | Çin, 55 yeni vaka ve 5 yeni ölüm bildirdi.