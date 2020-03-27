Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Son dakika haberi... Dün akşam Corona Virüs vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sabah yeni açıklama geldi.

27 Mart 2020, Cuma 09:53 Son Güncelleme:
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın bu sabah yaptığı açıklamalar şu şekilde: 

Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik.

Bakan Koca'nın dün akşamki açıklamaları...

'Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum' 

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