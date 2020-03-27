Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın bu sabah yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik.

Bakan Koca'nın dün akşamki açıklamaları...

'Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum'