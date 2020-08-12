(CANLI) Atalanta - Paris Saint Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile PSG karşı karşıya geliyor. Maçın favorisi konumunda bulunan PSG'de genç yıldız Mbappe yedeklerde... Atalanta'da ise kişisel problemleri olan Josip Ilicic kadroda bulunmuyor. İtalyan temsilcisi Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Zagreb'in bulunduğu gruptan 7 puanla ikinci sırada çıkmayı başarmış ve daha sonra son 16 turunda Valencia'yı geçmişti. Fransa şampiyonu PSG ise Galatasaray , Real Madrid ve Club Brugge'lü gruptan 16 puanla lider çıkıp son 16 turunda da Alman devi Borussia Dortmund'u elemişti.

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Mücadele başladı...

3' Ceza sahası içinde topla buluşan Neymar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

14' Atalanta takımından Marten De Roon tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

27' Mario Pasalic takımını öne geçiren golü atıyor.

Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı 8 farklı kalecinin 7'sine gol attı. Atalanta'nın gol atamadığı tek kaleci, Kyle Walker oldu.

31' Alejandro Gomez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

35' Neymar, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marco Sportiello kurtarıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Pablo Sarabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

61' Paris St Germain takımının teknik direktörü Tuchel, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Sarabia çıkıyor ve yerine Kylian Mbappe oyuna giriyor.

72' PSG'de oyuncu değişiklikleri:

Ander Herrera çıkıyor ve yerine Leandro Paredes oyuna giriyor.

Idrissa Gueye çıkıyor ve yerine Julian Draxler oyuna giriyor.

79' Mauro Icardi çıkıyor ve yerine Eric Choupo-Moting oyuna giriyor.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Atalanta:

Marco Sportiello - Rafael Toloi - Berat Djimsiti - Mattia Caldara - Robin Gosens - Hans Hateboer - Remo Freuler - Marten De Roon - Mario Pasalic - Alejandro Gomez - Duvan Zapata

Yedekler:

Francesco Rossi - Raoul Bellanova - Bosko Sutalo - Lennart Czyborra - Jose Palomino - Timothy Castagne - Ruslan Malinovskyi - Jacopo Da Riva - Ebrima Colley - Luis Muriel - Roberto Piccoli

Paris Saint Germain:

Keylor Navas - Thiago Silva - Thilo Kehrer - Presnel Kimpembe - Juan Bernat - Idrissa Gueye - Ander Herrera - Marquinhos - Mauro Icardi - Neymar - Pablo Sarabia





Yedekler:





Marcin Bulka - Sergio Rico - Abdou Diallo - Loic Mbe Soh - Colin Dagba - Mitchel Bakker - Arnaud Muinga - Julian Draxler - Leandro Paredes - Kylian Mbappe - Eric Choupo-Moting