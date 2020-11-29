CANLI | Alanyaspor - Konyaspor

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu sezon henüz yenilgi almamış olan ve 8 maçta topladığı 20 puanla zirvede yer alan Alanyaspor, bu serisini devam ettirmek isterken 2 maçtır kazanan Konyaspor da bu olumlu tabloyu devam ettirmenin peşinde...

Maç başladı.

GOL | 37. dakikada Konyaspor'un Alanyaspor yarı sahasına yerleştiği anda kontratak şansı yakalayan ev sahibi ekipte Efecan Karaca, savunma arkasına çok şık bir pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar da kusursuz bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Alanyaspor - Konyaspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikaleshi, Kravets