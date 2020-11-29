CANLI | Alanyaspor - Konyaspor
Süper Lig'in 10. haftası öncesinde 8 maçta topladığı 20 puanla zirvede yer alan Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu sezon henüz mağlubiyet almayan Alanyaspor, bu serisini sürdürmek isterken 2 maçtır kazanan Konyaspor da bu başarılı grafiği devam ettirmenin peşinde... Alanyaspor - Konyaspor mücadelesinin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Alanyaspor, 37. dakikada Babacar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu sezon henüz yenilgi almamış olan ve 8 maçta topladığı 20 puanla zirvede yer alan Alanyaspor, bu serisini devam ettirmek isterken 2 maçtır kazanan Konyaspor da bu olumlu tabloyu devam ettirmenin peşinde...
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Maç başladı.
GOL | 37. dakikada Konyaspor'un Alanyaspor yarı sahasına yerleştiği anda kontratak şansı yakalayan ev sahibi ekipte Efecan Karaca, savunma arkasına çok şık bir pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar da kusursuz bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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Alanyaspor - Konyaspor ilk 11'ler
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikaleshi, Kravets