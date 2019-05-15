Caner Osmanpaşa: Yazık, bir hakem yüzünden mağlup oluyoruz

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Galatasaray rakibini yenerek Türkiye Kupası'nı müzeye götürmeyi başardı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik üstünlükle kupaya uzanmayı başaran taraf oldu. Maçın 2. yarısının son 20 dakikalık bölümünde sinirler bir hayli gerildi. Özellikle Akhisarspor cephesinde verilen penaltılara ve kırmızı karta büyük tepki vardı.

Mücadelenin ardından Akhisarspor'un savunmacısı Caner Osmanpaşa, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

İşte Akhisarspor kaptanının maç sonu açıklamaları:

"Galatasaray'a bir şey demiyorum, Galatasaraylık bir durum değil ama bugün bizi Galatasaray değil, hakem yendi. Bir şey demiyorum, bu adamı nasıl final maçına getirirsiniz? Biz tepki göstermemize rağmen bize veriyorsunuz."

"Suat Arslanboğa devreye girene kadar kupayı alacağımıza inanıyorduk. Her maç aynısı. Bizi küme düşürdün diyorum. Sizin Rize'de neden maçı kaybettiğinizi biliyorum diyor. Bizim taktiğimize geliyor olay. Bizi küme düşürdü, kupayı elimizden aldı."

"Suat Arslanboğa ligde bizim 8-9 maçımızı yönetti, sıfır çektik. Galatasaray da onun yönettiği 10 maçın hepsini kazanmış. Öyle bir hakem atıyorlar ki... En iyi hakemi kupa finaline vermeleri gerekir. Biz daha ne yapalım? Yazık, bir hakem yüzünden mağlup oluyoruz."