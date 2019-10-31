Türk futbolunun başarılı sol beklerinden Caner Erkin, Beşiktaş’ta sezona harika bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların kötü form grafiğine rağmen 1 gol ve 4 asistle ayakta kalmayı başaran 31 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e göz kırptı.

Daha önce Caner ile ilgili olumlu sinyaller veren Güneş, 14 Kasım’da İzlanda ve 17 Kasım’da Andorra ile oynanacak maçların kadrosuna Beşiktaşlı futbolcuyu davet edebilir.

2 yıllık hasret bitecek

Caner Erkin, istikrarlı görüntüsüyle kondisyon ve fizik olarak hazır olduğunu da gösterdi. 31 yaşındaki solak en son milli formayı 6 Ekim 2017’de 3-0 yenildiğimiz İzlanda karşılaşmasında giymişti.

Caner, 2 yıl sonra yine bir İzlanda maçıyla Ay-Yıldızlı takıma geri dönebilir. (Sözcü/Skor)