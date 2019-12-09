Caner Erkin uçuşa geçti

Tecrübeli futbolcu, oyunun 39. dakikasında attığı klas golle kalitesini gösterdi. Oyun boyunca ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayan Caner, Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gole katkı yapan savunma oyuncuları arasında yer aldı. Caner, 2 gol ve 5 asistlik performansıyla aynı form grafiğini sergileyen Borussia Dortmund’lu Achraf Hakimi’yle birlikte en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Öte yandan Liverpool’lu Alexander-Arnold da bu sezon 1 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.