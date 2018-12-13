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  • Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin zor günü

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin zor günü

Beşiktaş'ın ve Milli Takımı'n yıldız futbolcusu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

13 Aralık 2018, Perşembe 09:05
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Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin zor günü

2.Sayfa’nın instagram hesabından paylaşılan haberine göre; Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin yeni doğan bebeği Mihran Ela’nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldı. Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erkin, bebeğinin dünyaya geldiği andan bir fotoğraf yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece. Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için.. Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun"

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