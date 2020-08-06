Caner Erkin: Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir

Fenerbahçe, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu imzanın ardından FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Caner Erkin'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum Emre abi ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim."

"Camiama en sevdiğim yere çocukluk aşkıma döndüm. Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir."







