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Can Yaman, Diletta Leotta'yı yakın takipte! Sürpriz paylaşım

Türk aktör Can Yaman'ın bir ayı aşkın bir süredir aşk yaşadığı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Leotta'nın görev aldığı Parma-Roma maçını izlediği anları paylaşan Can Yaman'ın bu paylaşımı İtalyan basınında gündem oldu.

15 Mart 2021, Pazartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Can Yaman, Diletta Leotta'yı yakın takipte! Sürpriz paylaşım

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın geçtiğimiz ay Türk aktör Can Yaman'la fotoğrafları İtalyan basınına sızmış ve ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrasında ikili, sosyal medyada birçok kez birlikte fotoğrafları paylaştı. Hatta, Can Yaman'ın güzel spikere evlenme teklif ettiği bile iddia edildi.

Aşkını gizlemeyen Can Yaman, yaptığı son paylaşımla yine İtalyan basınında gündem oldu. Diletta Leotta'nın dün görev aldığı Parma-Roma maçını cep telefonundan izlediği anları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımı manşet oldu

Can Yaman'ın Instagram hesabının hikaye bölümünde yer alan paylaşımı İtalyan basını manşetine taşıdı.

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