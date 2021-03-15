İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın geçtiğimiz ay Türk aktör Can Yaman'la fotoğrafları İtalyan basınına sızmış ve ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrasında ikili, sosyal medyada birçok kez birlikte fotoğrafları paylaştı. Hatta, Can Yaman'ın güzel spikere evlenme teklif ettiği bile iddia edildi.

Aşkını gizlemeyen Can Yaman, yaptığı son paylaşımla yine İtalyan basınında gündem oldu. Diletta Leotta'nın dün görev aldığı Parma-Roma maçını cep telefonundan izlediği anları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımı manşet oldu

Can Yaman'ın Instagram hesabının hikaye bölümünde yer alan paylaşımı İtalyan basını manşetine taşıdı.