Can Sevim: Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum

Can Sevim, yarın başlayacak sezon öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir takım olduklarını ve sistemlerini oturtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hem savunmayı hem hücumu aynı anda ilerletmek için sezon öncesi çeşitli hazırlık maçları yaptıklarını kaydeden Sevim, şöyle konuştu:

"İlk başladığımız noktadan çok daha iyi durumda olduğumuzu görebiliyorum ama tam olarak hazır olduğumuza da inanmıyorum. Biraz daha vaktimiz var. Tabii bu her takım için böyle. Çok oturmuş bir kadrosu olmayan her ekip, sezon başlangıcından bu tarz sancılı dönemlerden geçiyor. O yüzden bunu normal olarak görüyorum. Potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hem savunmada hem hücumda bu potansiyelimizi gösterdiğimizde fark yaratacağımıza inanıyorum."

Sevim, takım olarak hem savunmada hem hücumda çözmeleri gereken sorunları olduğunu, özellikle top kaybı ve basit hata sayılarını azaltmaları gerektiğini aktardı.

"Her maçı tek tek düşünüyoruz"

Sezona bir derbi mücadelesi olan Pınar Karşıyaka maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Sevim, "Biz her maçı tek tek düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Hedefimiz maksimum sayıda maç kazanıp, her zaman en üst noktaya gidebilmek. Şu anda başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Amacımız oynayacağımız ilk maçı kazanıp, sıralamadaki en üst noktaya çıkmak." açıklamasında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezonun seyircisiz oynanmasının heyecanı ve enerjiyi düşürdüğünü bildiren Sevim, şunları kaydetti:

"Bu sezon kapasitenin yüzde 50’si oranında seyirci alınacak olması hepimiz için motivasyon kaynağı. Oyuncular ister istemez zorlanacaklar. Çünkü bir yıldır çıt çıkmadan hazırlık maçı edasında oynanan maçlar oldu. O seyircinin oluşturacağı baskı, yaratacağı heyecan, enerji, oyunculara alışmaları gereken yeni bir durum ortaya koyacak. Ben maçların seyircili olmasından son derece memnunum. Umarım aşılanma her geçen gün artar ve tam kapasiteyle oynayabileceğimiz günlere doğru gideriz."

Bu sezonun çok zor geçeceğine inandığını da dile getiren Sevim, "Bu yıl biraz daha gruplaşmaların olabileceğini düşünüyorum. Üst grubun kendi arasında biraz daha ayrılabileceğini, ortada sıralardaki takımların birbirine çok yakın kalacağını, aşağıda birkaç takımın ise çok uzak kalacağını öngörüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.