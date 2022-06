Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) çatısı altında, Moda Deniz Kulübü ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğiyle bu yıl da İstanbul Boğazı’nda 25. kez düzenlenecek yat yarışları ile kutlanmaya hazırlanıyor. Miles&Smiles/Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı adıyla gerçekleşecek yarışın startı yarın saat 12.00’de Çırağan Sarayı önünden verilecek. Yaklaşık 14 deniz mili mesafeli parkurda mücadele edecek IRC 0-1 ve 2’lerin ardından 12.05’te yaklaşık 7 deniz mili mesafeli rotada yarışacak IRC 3-4 ve Destek sınıflarının start düdüğü çalacak.

Yarış öncesinde Türkiye Açıkdeniz Yelken Kulübü Genel Müdürü Can Giray ile Yarış Baş Hakemi Utku Balkal, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Bu yarışın bir şölen gibi olacağını ifade eden Can Giray, "Kabotaj Bayramımız, Türkiye’nin denizlerdeki özgürlüğü sembolize eden bir bayram. Ulu Önderimiz Atatürk'ün bize hediye ettiği, Montrö ve diğer uluslararası anlaşmalarla da sabitlenmiş denizciliği hakkımız. Valimizin talimatıyla 30 Haziran-3 Temmuz arasında bütün İstanbul’da kutlanacak. TAYK olarak bize de düşen görev yat sınıfında İstanbul Boğazı’nda bir yarış düzenlemek. 40-50 tekne bekliyoruz. Kayıtlar devam ediyor. Yaklaşık 50 teknenin katılımıyla Çırağan Sarayı’nda start olacak. Büyük sınıflar yaklaşık 14 millik rotada Beykoz’a kadar gidip, gelecek. Daha küçük sınıflar Arnavutköy’den dönerek, yaklaşık 7 millik rotayı tamamlayacak ve Çırağan Sarayı’nda yarışı sonlandıracaklar. Bizim için en önemli tarafı, yat-yelken yarışları genelde seyirciler tarafından çok rahatlıkla izlenebilen sporlar değildir. Genellikle açık denizlerde yarış yaptığımız için zorluklarımız oluyor. İstanbul Boğazı’na ulaşılabilen her yerden yarışlarımızın her aşaması rahatlıkla seyredilebilecek. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Boğazda olağanüstü bir şölen olacağı için İstanbul’da oturan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Her iki yakadan da saat 12.00 ile 17.00 arasında rahatlıkla izleyebilirler. İstanbul Boğazı’nda ya da Türk boğazlarında yelkenle seyir yapmak biliyorsunuz kısıtlanmıştır. Dolayısıyla istediğimiz zaman yelkenle boğazdan geçerim gibi bir şey söz konusu değil. Uluslararası anlaşmaların Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği yetkiyle bizim bu yarışımız sürecinde boğaz, uluslararası trafiğe kapalı. Yelkenli tekneler rahatlıkla seyredebilecek. Diğer seyretmek için gelecek teknelere bir kısıtlama yok. İzlemek isteyenler, yarışan teknelerin rotasında olmamak kaydı ile civarından rahatlıkla izleyebilirler" diye konuştu.

"Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey"

'İstanbul Boğazı bizim büyük şansımız' diyen Giray, "Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Çünkü iki kıtanın arasında yelken yarışı yapıyorsunuz. Birkaç dakika içinde Avrupa Yakası, birkaç dakika içerisinde Asya Kıtası’nda. Dünyadaki bütün yelken yarışları arasında nadide bir yelken yarışıdır. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Denizlerdeki özgürlüğü bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’e de layık denizciler olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yarış hakkında bilgi veren Utku Balkal ise, "İstanbul Boğazı’nda gerçekleştireceğimiz Kabotaj Bayramı Kupası cumartesi günü saat 12.00’de yapacağımız start ile başlayacak. Bu yarışta 3 startımız olacak. IRC 0-1 ve 2, 3-4 ve destek sınıfları sportsbotlar divisionlarından oluşan toplam 7 division olacak. Start ile birlikte ilk grup Beykoz şamandırasını dönüp, Çırağan önündeki finişe gelecek. Diğerleri ise Arnavutköy şamandırasını dönerek, aynı yerde finiş verecek. Güzel bir hava tahminlerde var. Umut edelim güzel de bir yarış olur. İstanbullular da güzel bir yarış seyreder" ifadelerini kullandı.

İHA