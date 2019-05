Can Çelebi, tecrübelerini gençlere aktarıyor

Can Çelebi, kurduğu Hentbol Akademisi ile gençlere bu sporu sevdirmeyi amaçlıyor. 81 ili gezerek çocuklara sporun birleştirici yönüyle güzelliklerinin anlatılacağı etkinlik sonrası, aralarından birkaç öğrenci her yaz düzenlenen yaz kampına burslu olarak davet edilecek. Proje kapsamında ilk organizasyon olan 1-7 Temmuz Çanakkale Can Çelebi Hentbol Akademi’ye spora ve hentbola ilgisi olan tüm çocuklar davet edilecek.

Çelebi'nin hedefi 10 yıl içinde Türkiye'nin her yerini gezip, çocukların hayatına sporla dokunmak.