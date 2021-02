Can Arat Türkiye'de Fenerbahçe kariyeri ile alınan ve daha sonra pek çok Anadolu kulübünde oynama fırsatı bulmuş bir futbolcudur. Emekli futbolculardan bir tanesi olan Can Arat aynı zamanda milli takımada çağrılmış ve hünerlerini milli takımda da sergileme fırsatı bulmuştur. Can Arat futbol hayatını 2017 yılında sonlandırmıştır. Kariyeri boyunca 200'e yakın resmi karşılaşmada görev alan Can Arat defans bölgesinde oynayan bir futbolcuydu. 2007 yılı Can Arat için en iyi yıllardan biriydi. Oyuncu bu dönemde 1.3 Milyon Euroluk bonservis bedeline ulaşmıştı. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Can Arat sadece stoper mevkisinde forma giymekteydi. Özellikle hava toplarında ki hakimiyeti ile bilinmektedir. Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ve daha sonra a takıma kadar yükselmeyi başarmış olan Can Arat süper ligde birçok maça çıkmıştır. Futbolculuk döneminde birçok takımda kiralık olarak da forma giyen Can Arat 2017 yılında kariyerini sonlandırdı. Can Arat Fenerbahçe'de 17 numaralı formayı giymekte olan bir oyuncuydu. Fenerbahçe ile süper lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2006 - 2007 yılında Fenerbahçe'nin yüzüncü yıl kadrosunda yer alan Can Arat bu dönemde şampiyonluk yaşadı. Aynı zamanda Türkiye kupasını da 2007 - 2008 sezonunda kazanmıştır.

Can Arat Sivasspor ile de 1. lig şampiyonluğu yaşadı. 2004 - 2005 sezonunda TFF. 1. lig şampiyonluğu kariyerine eklemiş oldu. Aynı zamanda İstanbul Başakşehir Futbol kulübü ile de yine 2013 - 2014 sezonunda 1. lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Can Arat kimdir, nereli?

Can Arat İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbulludur.

Can Arat kaç yaşında?

Can Arat 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.

Can Arat'ın boyu kaç?

Can Arat'ın boyu 1.91 metredir.

Can Arat hangi takımlarda oynadı?

Can Arat gençlik kulüpleri olarak Bostancı ve Fenerbahçe'de oynamıştır. Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra profesyonel sözleşme imzalamıştır. Profesyonel sözleşmesin de oynadığı takımlar şu şekildedir;

- Fenerbahçe

- Karşıyaka (kiralık)

- Sivasspor (kiralık)

- İstanbul Büyükşehir Belediye

- Antalyaspor

- Sarıyer

Can Arat'ın Milli Takım Geçmişi

Fenerbahçe ile oynadığı dönemde aynı zamanda milli takıma da davet edilmiştir. 2006 yılında Türkiye a milli takımından davet alan Can Arat bu dönemde stoper olarak Türkiye forması giymeye başlamıştır. Türkiye a milli takım formasını tam 8 sene giyen Can Arat bu maçlarda hiç gol atamamıştır. Fakat göstermiş olduğu etkin performansı ile Türkiye milli takımının başarıya ulaşmasında da ana faktör olmuştur.

Can Arat'ın Kariyer Performansı

Can Arat kariyeri boyunca en fazla İstanbul Başakşehir kulübünde forma giymiştir. Başakşehir kulübü ile çıkmış olduğu 87 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Can Arat etkili bir performans göstermiştir. Başakşehir'den sonra en çok forma giydiği takım da Fenerbahçe olmuştur. Fenerbahçe ile tam 31 maçta göre alan Can Arat Fenerbahçe'nin yüzüncü yıl şampiyonluk kadrosuna dahil olmuştur. Aynı zamanda Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 1 gol atarak 1 tane de asist yapmıştır.

Can Arat'ın Antalyaspor macerası da 22 maçtan oluşmaktadır. Antalyaspor ile çıkmış olduğu 22 maçta gol ya da asist yapma başarısı gösterememiştir. Kariyerinde ki son takım olan Sarıyer ile de toplam da 4 maça çıkmış olan Can Arat bu maçlarda da yine gol ya da asist yapamamıştır. Kariyerinde sadece stoper olarak oynayan Can Arat birçok sakatlık dönemi yaşadı bundan dolayı fazla forma şansı da bulamadı.