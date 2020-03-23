Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, corona virüs salgınında 'evde kal' çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.

23 Mart 2020, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
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Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

Hes Kablo Kayserispor'un 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, gününün büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte geçiriyor.

İyi bir aile babası olarak tanınan Campanharo, evde geçirdiği zamanın bir bölümünü de takipçileri ile paylaşıyor.

Campanharo, oğlu August ile birlikte oynadığı konsol oyununun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. August, konsol oyununda Kayserispor'u seçerek babasına gol attırdı.

Gustavo Campanharo da bu anları sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

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