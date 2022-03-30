Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid'i bu sefer 5-2 mağlup ederek yarı final biletini kapmayı başardı.

Barcelona'nın gollerini 8. dakikada Mapi Leon, 52. dakikada Bonmati, 55. dakikada Claudia Pina, 62. dakikada Putellas ve 70. dakikada Hansen kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 16. dakikada penaltıdan Olga ve 48'. dakikada Zornoza attı.

Seyirci rekoru kırıldı

Camp Nou'da oynanan mücadele aynı zamanda seyirci rekoruna da ev sahipliği yaptı. Barcelona taraftarları maça büyük ilgi gösterirken, stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Karşılaşmayı tam 91 bin 533 kişi tribünden takip ederken, bu sayı ile dünya kadın futbolu seyirci rekoru kırılmış oldu.

Bir önceki rekor 1999 senesinde ABD ile Çin arasında, Pasadena Rose Bowl Stadyumunda oynanan Dünya Kupası final maçında 90 bin 185 kişiydi.

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