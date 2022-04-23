Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona sahasında Alman temsilcisi Wolfsburg'u konuk etti. Katalan ekibi mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanırken, tur için büyük avantaj yakaladı.

Barcelona'nın gollerini 3. dakikada Bonmati, 10. dakikada Hansen, 33. dakikada Hermoso, 38. ve 85.(P) dakikalarda Putellas kaydetti. Wolfsburg'un tek golünü ise 70. dakikada Roord attı.

Seyirci rekoru kırıldı

Camp Nou'da oynanan mücadele aynı zamanda tarihi anlar yaşandı. Barcelona taraftarları maça büyük ilgi gösterirken, stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Karşılaşmayı tam 91 bin 648 kişi tribünden takip ederken, bu sayı ile dünya kadın futbolu seyirci rekoru kırılmış oldu.

Bir önceki rekor da Barcelona'ya aitti. 30 Nisan'da Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında El Clasico'da Barcelona'nın Real Madrid'i konuk ettiği maç 91 bin 533 kişi tarafından Camp Nou'da takip edilmişti.



