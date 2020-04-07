Camiler kandil gecesi de kapalı olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin, "Yetkili mercilerin açıkladığı bütün tedbirlere uyalım. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gece Allah'ın engin rahmetiyle mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan biri olan Berat Gecesi'nin idrak ve ihya edileceğini belirtti.

"ALLAH, MÜBAREK GÜNLERDE YAPILAN İBADETLERİ KAT KAT MÜKAFATLANDIRIR

"Müminler için bütün zamanların kıymetli olduğunu, bu zamanların Allah'ın rızasını kazanmak gayesi ve kulluk şuuruyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, mübarek gün ve gecelerde Allah'ın yapılan ibadetleri kat kat mükafatlandırdığını, dua ve istekleri kabul ettiğini ve bağışlanmaya imkan tanımak üzere ikram ettiği özel zamanlar olduğunu kaydetti.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesi'ne ilişkin ifadelerini hatırlatarak "Bu gece yaratılış gayemizi, kendimize, Rabb'imize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir vesiledir." ifadesini kullandı.

"CORONAVİRÜS İMTİHANI İÇİN DUA EDELİM"

Özellikle yeryüzünü etkileyen yeni tip corona virüs nedeniyle millet ve tüm insanlık için içten ve samimi yakarışlarla Allah'a dua ve niyaz edilmesini tavsiye eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Yetkili mercilerin açıkladığı bütün tedbirlere uyalım. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim. Mübarek gecelerde büyük bir coşku ile ibadet, dua ve niyazlarımızla dolup taşan camilerimiz şimdi mahzun. Bizler bu süreçte evlerimizi mescitlere dönüştürelim, müminin miracı olan namazlarımızı daha bir huşu içerisinde kılalım. Geçmişte kılamadığımız namazlarımızı kaza edelim ve nafile namaz kılalım.

Gönüllere şifa ve rahmet olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyalım ve onun insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarıcı ilkelerini anlamaya çalışalım, emirlerini tereddütsüz bir şekilde yerine getireceğimize, yasakladığı, haram kıldığı şeylerden titizlikle uzak duracağımıza yeniden söz verelim. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutalım. Bedenlerimizle birlikte ruhlarımızı da tertemiz hale getirmeye çalışalım. İnsanlığın bu imtihandan kısa sürede ve başarıyla çıkması için dualarımızla Rabb'imize yakaralım."

"BERAT KANDİLİ ÖZEL" PROGRAMI TV'DEN YAYINLANACAK

Erbaş, bugün yatsı namazından sonra TRT 1 ve Diyanet TV'de "Berat Kandili Özel" programının yayınlanacağını bildirerek şunları kaydetti:

"Kur'an ve mevlit programı sonunda, büyük fedakarlıklarla canlarını tehlikeye atarak gece gündüz çırpınan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bu mücadelenin içerisinde yer alan bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığın selameti için yapacağımız duaya televizyon ekranlarımızın başında hep birlikte amin diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin dünyada her türlü musibetten ve ahirette her türlü azaptan kurtuluşa, yeryüzünün sekinetine, bütün insanlığın huzur ve iyiliğine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

AA