Yeni sezonda oyuncular, Templar'a yeni Buzkıran haritasındaki denizaltıların enkazı arasında Karanlık Anlaşma’yı aramasına yardımcı olacaklar. Ayrıca Yaşayan Ölülerin Kuşatması oyun modu bu kez Blackout haritasına yeni bir “Kâbus” versiyonuyla birlikte gelecek. Yeni sezonla birlikte yenilenmiş 50 kademelik savaş bileti, Soap - Büyük Çekişme ve Vagr Modir - Kış Fısıltısı gibi yeni operatörler, PKM LMG ve D13 Sektör isimli iki yeni silah, yeni bir operatör becerisi, silah şablonları, profil kartları, tılsımlar, COD puanları ve daha fazla özel içerik de oyuncuları bekliyor olacak.

16 Aralık’ta Android ve iOS üzerinden indirilebilecek “Son Kar Tanesi” sezonu ile oyuna gelen tüm yenilikler ve güncellemeler şu şekilde:

Yeni Harita: Buzkıran- İlk olarak Call of Duty: Black Ops 4’te tanıştığımız harita bu sezon oyuncularla yeniden buluşacak. Oyuncular denizaltı enkazlarının arasında ve soğuk açık arazide buzdağları arasında hünerlerini sergilemeye çalışacaklar. Ek olarak oyuncular bu haritayla birlikte ilk defa oyun içerisinde yüzebilme şansını da elde edecekler.

Yaşayan Ölülerin Kuşatması Geri Dönüyor- Yaşayan Ölülerin Kuşatması, bu sezonda Blackout haritasına özel bir “Kabus” versiyonuyla birlikte geri dönüyor. Daha uzun bir oyun süresinin yanı sıra, oyun modu artık daha hızlı ilerleyecek ve her zamankinden daha aksiyon dolu olacak. Oyuncular, yeni efsanevi taretlerle düşmanların üstesinden gelmek için cephelerinde meydan okuyacaklar.

Yeni Çok Oyunculu Mod: Kartopu Savaşı- Kış tatilinde kartopundan daha iyi silah ne olabilir? Bu yeni oyun modunda oyuncular kartoplarını kullanarak birbirleriyle savaşırken, gizemli hediye kutularını rastgele açacaklar ve her hediye kutusu farklı bir şekilde oyunculara güçlendirme verecek. Yok edilen düşmanlar ise kartopu yığınına dönüşecekler. Karşı takım ise bu kartoplarını toplayarak kendi bölgelerine götürerek puan kazanmaya çalışacaklar. Kazanılan puanlar, her takımın özel kardan adamının farklı görünümlerin kilidini açacak ve birbirinden farklı sürprizlerle kartopu savaşının tadını çıkaracaklar.

İçerik Üreticisi Kulübü ve Özel Paketler – Call of Duty: Mobile, her içerik üreticisiyle ortak olmak ve Call of Duty Mobile içerik ekosistemini büyütmek için mobil özel İçerik Üreticisi Kulübü’nün sınırlı bir beta sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Kulübün açılış kutlamalarının bir parçası olarak oyuna, en sevilen içerik üreticilerinin özel karakterleri de eklenecek. Oyuncular yeni sezonda favori içerik üreticileri olan Ferg, HawksNest veya Bobby Plays olarak oynayabilecekler.