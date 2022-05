Call of Duty Mobile yeni sezon tanıtıldı

Activision Blizzard’ın oynaması ücretsiz olan oyunu Call of Duty Mobile yeni sezon ile geliyor. Değişik bir tema ile sezon 5 oyun severlerin karşına çıkacak. Ana teması ve içerdiği yeniliklerle Activision yine oyun üzerinde çalışmaya devam ettiğini bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde oyuna yeni bir harita ekleneceği zaten açıklanmıştı.

Call of Duty Mobile yeni sezon tropikal bir ortamda olacak

Geliştirici Call of Duty Mobile yeni sezon için tropikal bir temaya sahip olduğunu doğruladı. İçerik olarak tropik bir harita, silahlar tılsımları, silah kozmetikleri, mevsimler atmosfer ortamı yani her şey tropik temaya uygun olacak. Sezon 5 için her şey hazır ve çok yakında oyuna eklenmesi bekleniyor.

Call of Duty Mobile Sezon 4 Wild Dogs’da, serinin önceki oyunlarında yer alan Roach ve Farah gibi tanıdık yüzler gelmişti bu seferde oyuna eski bir haritayı ekleyecek. Oyuna gelecek olan yeni sezonun ismi “Tropical Vision” ve düşmanların birbirini öldürmek için ormanın içinde koşacağı, serinin eski ama mobil sürüm için yeni olan bir haritasını yanında getiriyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War’dan bildiğimiz Apocalypse, Sezon 5 Tropical Vision ile Call of Duty Mobile haritalarına eklenecek. Sezon ile beraber oyuna yeni bir mod daha geliyor. Gelecek olan bu oyun modunun ismi “Guns Blazing Encore” olarak açıklandı ve oyuncuların Fury göstergelerini doldurdukları zaman ellerine çift Ölüm Makineleri’nin geleceği, arttırılmış sağlık ile bir süper askere dönüşebilecekleri bir oyun olacak. Normal askeri öldürdüğünüzde bir puan, süper güç askeri öldürdüğünüzde ise 3 puan alacaksınız, oyunda 30 puana ulaşan oyuncu zafere ulaşacak.

