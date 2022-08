4. Aşamaya kadar gelmeyi başaran 5 bölgeden toplam 40 takım, ödül havuzundan en büyük payı alabilmek için kıyasıya mücadele edecekler ve kazanan tacını elde edebilmek için son düzlükte bütün hünerlerini sergileyecekler.

Dünyanın dört bir yanından hayranlar, Call of Duty: Mobile Esports ve Call of Duty: Mobile YouTube kanallarında veya oyun içinden turnuva heyecanına katılabilir ve bölgesel play-off’ların her birinde tuttukları takımları destekleyebilirler. Call of Duty: Mobile uygulamasının yanı sıra Call of Duty: Mobile Latin Amerika, Call of Duty Mobile Japonya ve Call of Duty: Mobile Brezilya resmi YouTube kanalları da ilgili bölgesel etkinlikleri canlı yayın olarak aktaracaklar.

4. Aşamada oynanacak bölgesel play-off maçlarının tarihleri ve saatleri şu şekilde;

• Hindistan: 13 Ağustos-07:30 UTC / 13:00 IST ve 14 Ağustos-07:30 UTC / 13:00 IST

• Latin Amerika: 13 Ağustos-15:00 UTC / 10:00 CDT ve 14 Ağustos-15:00 UTC / 10:00 CDT

• Avrupa: 20 Ağustos - 13:00 UTC / 14:00 BST ve 21 Ağustos - 13:00 UTC / 14:00 BST

• Japonya: 20 Ağustos - 06:00 UTC / 15:00 JST ve 21 Ağustos - 06:00 UTC / 15:00 JST

• Kuzey Amerika: 27 Ağustos - 17:00 UTC / 10:00 PST ve 28 Ağustos - 17:00 UTC / 10:00 PST

Bölgesel elemelerde 4. Aşama maçlarına kalmak için mücadele edecek takımlar ise şu şekilde:

Latin Amerika:

• iNCO Gaming

• FR BULLS

• Team Zodiac

• Zygnus E-Sports

• iTi7an Esports

• SKADE

• INFLUENCE RAGE

• Loops E-Sports

Hindistan:

• GodLike Esports

• Team Vitality

• Enigma Gaming

• Nirvana India

• Revenant Esports

• Fenrirxrebirth

• i2k EliteX

• RDX

Avrupa:

• Nova Esports

• Light

• Limitless eSport

• Animus

• AXIBYTE

• Xitium

• Prometheus

• Cold Esports

Japonya:

• Team Vrilliant

• 7iz

• SCARZ

• BBV Tokyo

• 黒の組織

• Jadex

• Call of Juicy

Kuzey Amerika:

• Tribe Gaming

• Un Dream

• NYSL Mayhem

• Wicked Esports

• DST NA

• Trucker Gaming

• DramaZ

• Cold Shower

Turnuva takipçiler, etkinlikleri Call of Duty: Mobile uygulamasından takip ederek ve izleyerek de özel ödüller kazanabilecekler. Kilo 141 Epik silah şablonu ve Özel Harekât 5 operatör görünümü gibi ücretsiz ve benzersiz hediyeler her bölgesel etkinlikte oyuncuları bekliyor olacak.