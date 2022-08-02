Call of Duty®: Mobil Dünya Şampiyonası 13 Ağustos'ta başlıyor
Toplamda 2 milyon doları aşan ödül havuzuyla en büyük mobil oyun turnuvalarından biri olan Call of Duty®: Mobil Dünya Şampiyonası’nda heyecan sürüyor. Şampiyonada 2022’nin 4. Aşaması 13 Ağustos’ta başlıyor.
4. Aşamaya kadar gelmeyi başaran 5 bölgeden toplam 40 takım, ödül havuzundan en büyük payı alabilmek için kıyasıya mücadele edecekler ve kazanan tacını elde edebilmek için son düzlükte bütün hünerlerini sergileyecekler.
Dünyanın dört bir yanından hayranlar, Call of Duty: Mobile Esports ve Call of Duty: Mobile YouTube kanallarında veya oyun içinden turnuva heyecanına katılabilir ve bölgesel play-off’ların her birinde tuttukları takımları destekleyebilirler. Call of Duty: Mobile uygulamasının yanı sıra Call of Duty: Mobile Latin Amerika, Call of Duty Mobile Japonya ve Call of Duty: Mobile Brezilya resmi YouTube kanalları da ilgili bölgesel etkinlikleri canlı yayın olarak aktaracaklar.
4. Aşamada oynanacak bölgesel play-off maçlarının tarihleri ve saatleri şu şekilde;
• Hindistan: 13 Ağustos-07:30 UTC / 13:00 IST ve 14 Ağustos-07:30 UTC / 13:00 IST
• Latin Amerika: 13 Ağustos-15:00 UTC / 10:00 CDT ve 14 Ağustos-15:00 UTC / 10:00 CDT
• Avrupa: 20 Ağustos - 13:00 UTC / 14:00 BST ve 21 Ağustos - 13:00 UTC / 14:00 BST
• Japonya: 20 Ağustos - 06:00 UTC / 15:00 JST ve 21 Ağustos - 06:00 UTC / 15:00 JST
• Kuzey Amerika: 27 Ağustos - 17:00 UTC / 10:00 PST ve 28 Ağustos - 17:00 UTC / 10:00 PST
Bölgesel elemelerde 4. Aşama maçlarına kalmak için mücadele edecek takımlar ise şu şekilde:
Latin Amerika:
• iNCO Gaming
• FR BULLS
• Team Zodiac
• Zygnus E-Sports
• iTi7an Esports
• SKADE
• INFLUENCE RAGE
• Loops E-Sports
Hindistan:
• GodLike Esports
• Team Vitality
• Enigma Gaming
• Nirvana India
• Revenant Esports
• Fenrirxrebirth
• i2k EliteX
• RDX
Avrupa:
• Nova Esports
• Light
• Limitless eSport
• Animus
• AXIBYTE
• Xitium
• Prometheus
• Cold Esports
Japonya:
• Team Vrilliant
• 7iz
• SCARZ
• BBV Tokyo
• 黒の組織
• Jadex
• Call of Juicy
Kuzey Amerika:
• Tribe Gaming
• Un Dream
• NYSL Mayhem
• Wicked Esports
• DST NA
• Trucker Gaming
• DramaZ
• Cold Shower
Turnuva takipçiler, etkinlikleri Call of Duty: Mobile uygulamasından takip ederek ve izleyerek de özel ödüller kazanabilecekler. Kilo 141 Epik silah şablonu ve Özel Harekât 5 operatör görünümü gibi ücretsiz ve benzersiz hediyeler her bölgesel etkinlikte oyuncuları bekliyor olacak.