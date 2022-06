Call of Antia’nın fantastik dünyasına hazır mısınız?

Lider mobil oyun geliştiricisi ve yayınlayıcısı olan FunPlus tamamen Türkçe olan yepyeni bir Match-3 RPG oyunu Call of Antia’yı duyurdu. Oyuncular Antia’ya seyahat ederek onu, bu büyülü dünyayı tehdit eden kadim bir kuvvet olan Dark Legion’dan koruyacak. Seçilmiş kişi olarak kendi eyaletlerini inşa etmeleri, efsanevi kahramanlar toplamaları ve korkusuzca düşmanlarına karşı taarruza geçmeleri için epik ejderhaları eğitmeleri gerekecek. 2.000’e yakın çalışanı olan ve State of Survival, King of Avalon ve Guns of Glory gibi yaklaşık 70 ülkede 1. sıraya yerleşmiş oyunları geliştiren FunPlus’ın yeni oyunu Call of Antia hem iOS hem de Android üzerinden indirilebilir.

FunPlus Baş İşletme Sorumlusu Chris Petrovic, “Oyuncuları, Match-3 hayranlarının bayılacağı, artık tamamen Türkçe’ye çevrilmiş benzersiz bir RPG oyunu olan Call of Antia’yı keşfetmeye çağırmaktan mutluluk duyuyoruz,” diye konuştu. “Oyun, büyüleyici bir olay örgüsü, müthiş grafikler ve hem eğlenceli hem de erişilebilir bir oynanış sunarak yeni bir türe doğru büyürken, FunPlus portföyü için önemli bir katkı sağlıyor. Oyuncuların Antia dünyasındaki yolculuklarından ne derece keyif alacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz”.

Call of Antia oyuncuları 50’den fazla epik kahramanla stratejik savaşlara göğüs germeye ve 300 yıl sonra yakıp yıkmak üzere geri dönmüş olan Dark Legion’a karşı dünyayı korumak için seviye atlamaya davet ediyor. Fakat bu görevde yalnız olmayacaklar: efsanevi korkusuz ejderhaların da yardımıyla kahramanlar, Antia dünyasında gömülü olan sırları ortaya çıkarmak için bütün düşmanları yenmek zorundalar.

Oyuncular aynı zamanda dünya çapındaki diğer milyonlarca oyuncuyla birlikte oynamak, harika ödülleri toplamak, gerçek zamanlı etkinliklere katılmak ve Battle of Guilds, 1’e 1 savaş ve World Boss savaşları gibi çeşitli çevrimiçi modlarla arkadaşları ve düşmanlarıyla karşılaşmak üzere bir loncaya da katılabilecek.

Call of Antia başarılı bir lansman geçirdi ve +250,000 kullanıcı yorumu sonrası Google Play Store’da 4.5/5 ve AppStore’da da 4.7/5 yıldız puanlamasına hak kazandı. Karakter gelişimi, olay örgüsü ve grafikler, topluluktaki başlıca öne çıkan unsurlar oldu.

Oyuncular 10 Haziran'dan itibaren sadece sınırlı bir süre için etkinliklere katılma ve yepyeni yetenek sistemi ile üç yeni kahramana erişme fırsatına sahipler; Cynthia (Mavi 5-yıldız), Callisto (Yeşil 4-yıldız) ve Lena (Yeşil 4-yıldız)