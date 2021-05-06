Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek yılın planlamasını yapıyor. Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. Bu haberin ardından taraftarlar Çağtay Kurukalıp'ın kariyerini internette aratmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Çağtay Kurukalıp kimdir?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay Kurukalıp, alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu. 2002 doğumlu ve 1 metre 72 santim boyundaki futbolcuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.







