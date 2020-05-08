Geçtiğimiz sezon Freiburg'dan Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, Harry Maguire'ın rekor bedelle Manchester United'a transfer olmasının ardından kaptığı formayı bir daha bırakmadı.

Leicester'ın Liverpool ve Manchester City'nin arkasında 3. sırada olmasında başrol oynayan oyunculardan olan milli futbolcumuz, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen yılın en iyi 11'ini belirleyen İngiltere'nin en köklü medya organlarından BBC, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.





Kadroya, bu sezon 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çok yaklaşan, 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak fırtına gibi esen Liverpoollu oyuncular damga vurdu.

Sezonun 11'i şu şekilde: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Çağlar Söyüncü, Robertson, De Bruyne, Henderson, Fernandes, Salah, Mane, Agüero.

Bu sezon Leicester formasıla 35 resmi maça çıkan Çağlar'ın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.

İngilizler, Çağlar Söyüncü'ye hayran!

Bu sezon Premier Lig’de ve A Milli Takımımızda gösterdiği performansla dikkatleri toplayan Çağlar Söyüncü, Guardian Gazetesi’nde gündeme gelmişti. İsmi Manchester City ile anılan genç stoper, Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Van Dijk ile benzetilirken şu ifadeler kullanılmıştı:

“Sezon başında Harry Maguire’ın gitmesiyle bazı Leicester City taraftarları endişeliydi. Ancak artık endişe duymamalılar. Çağlar Söyüncü şu anda Premier Lig’de Van Dijk’ın ardından en fazla isabetli pas atan ikinci stoper. Ayrıca savunmada da en güçlü stoperlerden biri. Leicester City Çağlar ile 17 maçta sadece 11 gol yedi.“

'﻿﻿﻿﻿﻿Leicester Premier Lig'in en iyi savunma rekorunu kırıyor'

Leicester'ın savunmasındaki sigortası Çağlar Söyüncü hakkında BBC de bir analize yer vermişti.

İngiltere'nin efsane savunmacılarından Martin Keown'ın görüşlerinin yer aldığı analizde şu tespitlerde bulunmuştu:

"Çağlar Söyüncü modern futbol oyununun tüm taleplerini karşılayacak özelliklere sahip. Sadece 23 yaşında olmasına rağmen çok önemli özelliklere sahip. Çevik, agresif, hava hakimiyeti yüksek ve topla çok cesur. Savunmada, rakip hücumcuların gözünü korkutuyor, asla panik yapmıyor. İçinde bulunduğu durum ne olursa olsun asla endişeli görünmüyor. Yedek kaldığında bu özelliklerini çok az gördük. Ancak Maguire 80 milyon Pound karşılığı satılınca yakaladığı fırsatı canlandırdı. Onunla birlikte Leicester Premier Lig'in en iyi savunma rekorunu kırıyor. Sadece kendi ceza sahalarında değil, rakip ceza sahasında da etkili. Savunma sorumluluğu da birinci sınıf."