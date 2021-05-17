Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden futbolcularımızın başında gelen Çağlar Söyüncü, takımı Leicester'la kariyerindeki ilk kupa zaferini önceki gün yaşadı. Çağlar, Leicester'ın, FA Cup Finali'nde Chelsea'yi Wembley Stadı'nda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada harika bir performans ortaya koydu ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmayı başardı.

A Milli Takımımız'ın da savunmasındaki kilit isimlerin başında gelen 24 yaşındaki stoper, kulübün de tarihindeki ilk FA Cup'ını alması sonrası sahada Türk bayrağıyla sevincini doyasıya yaşadı. Deneyimli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan Türk bayrağıyla çekilmiş pozuna, "Her zaman her yerde bayrağımız dalgalandırmaya devam!" diye yazdı.

Devleri peşinden koşturuyor

Transferde ismi İtalya'dan Juventus ve İngiltere'den Manchester City gibi devlerle anılan Çağlar'ın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Daha önce 2016'da mucizevi bir şekilde Premier Lig'de ilk kez şampiyon olan Leicester, şu an ligde bitime 2 hafta kala 66 puanla 3. sırada yer alıyor. İngiltere'de ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılıyor.

Filistin'e destek

FA Cup'ı kazanan Leicester'ın iki müslüman oyuncusu Wesley Fofana ve Hamza Choudhury, şampiyonluk sevinci sırasında Filistin bayrağıyla kutlamalara katıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm dünyada büyük tepki çekerken bu iki oyuncu da, Filistin'e desteklerini bu şekilde göstererek büyük alkış topladılar.





Alkışlar Rodgers'a

Leicester'la birlikte devlere kafa tutan teknik direktör Brendan Rodgers, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson'dan sonra (4 İskoçya FA Cup, 5 İngiltere FA Cup) hem İngiltere'de hem de İskoçya'da FA Cup'ı kazanan ilk teknik adam unvanını elde etti. İskoçya'da Celtic'le 2016-2019 arasında 6 kupa kaldıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2011 yılında da Swansea'yi Championship Play-Off'unda şampiyon yaparak Premier Lig'e taşımıştı.







