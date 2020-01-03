Çağlar Söyüncü devleri geride bıraktı

Premier Lig'de forma giyen Milli oyuncu Çağlar Söyüncü başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu hafta FA Cup maçları nedeniyle Premier Lig'e maçlarına ara verilirken ligin en başarılı oyuncuları da belli oldu. Leicester City takımında görev yapan Çağlar Söyüncü 21 haftada 20 maçta oynayıp hepsinde 90 dakika sahada kalırken en çok pas yapan 3. oyuncu oldu.

Çağlar Söyüncü Premier Lig'de yıldızları geride bıraktı

Çağlar Söyüncü toplamda 1400 pas yaptı ve bu alanda üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada Liverpool takımında Virgil van Dijk 1615 pas yaparken Chelsea takımından Kurt Zouma 1408 pas ile 3.sırada yer aldı. Çağlar böylece Rodrigo, De Bruyne, Maguire, Jorginho, İlkay, Pogba, Eriksen gibi oyuncuları geçti.





Leicester City duvar ördü

Premie Lig'de geride kalan maçlarda en çok gol yemeden maç bitiren takım Leicester City oldu. Çağlar Söyüncü'nün ekibi 8 maçı gol yemeden bitirirken Liverpool, Manchester City, Burnley ve Sheffield United ise 7'şer maçı gol yemeden tamamladı.

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