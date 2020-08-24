Çağla Nur tarihe geçecek!

İşitme engelli Çağla Nur Uzundurukan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek. Başarılı sporcu, Süper Lig'de mücadele eden ilk engelli sporcu olacak. Çağla Nur Uzundurukan, engel tanımıyor. 20 yaşındaki milli basketbolcu, yeni takımı İzmit Belediyespor’a imza attı.

Yüzde 71 işitme engelline rağmen hayalinin peşinde koşan Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek ilk engelli sporcu olacak.

"Süper Lig'e adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum"

Çağla, engelinin hayallerini gerçekleştirmesine engel olmadığını söyledi.

"Benim için olduğu kadar işitme engelliler milli takımı için de çok güzel başarı. İşitme engellilerde Türk kadın basketbolcu olarak bu başarıyı ilk kez ben sağladım. Bunun için çok mutluyum. Başarıyı devam ettireceğime de inanıyorum. Basketbola aşığım ve bu oyunun bana çok yakıştığını düşünüyorum. İyi ki İzmit’e gelmişim. İzmit Belediyesi çok güzel şekilde hazırlanıyor, sezona bomba gibi geliyoruz. Allah’ın izniyle Euroleague elemelerini de geçeceğiz. Süper Lig'e adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü her zaman sahaya kafam hazır çıkar, oyunumu oynarım."