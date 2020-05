Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey ile Cafe Bazaar ile iş birliği doğrultusunda Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada oyun sektörüne hizmet veren firmaların ve oyun geliştiricilerin sesini daha fazla duyurmalarına yardımcı olmaya hazırlanıyor. Geniş oyun yelpazesi ile tanınan Cafe Bazaar, 44 milyonu aşkın kullanıcısı sayesinde bünyesinde bulundurduğu oyun firmalarına birçok olanak sunuyor. Kurulduğu günden bugüne 127 bin uygulama ve oyunu bünyesine dahil eden çevrimiçi mağazaya artık kolay bir şekilde Türkiye’de yer alan oyun firmaları ve geliştiricileri dahil olabilecek.

29 bin geliştirici ekip üyesi ve şirketten oluşan çevrimiçi mağaza, tüm telefon markalarına da hitap ediyor. Google Play Store uygulaması İran’da açık olmasına rağmen kullanıcılarına ödeme seçeneği sunmuyor. İranlıların ve özellikle bölgede Farsça konuşan oyuncuların kullandıkları platformlarından oyun içi alışveriş yapamama ihtiyacından doğan Cafe Bazaar, kendini geliştirerek rakiplerini MENA bölgesindeki ülkelerinde geri plana düşürmeye devam ediyor. Hem oyun firmalarına hem oyunculara birçok avantaj sağlayan çevrimiçi mağazada, global çapta sesini duyuran birçok oyun bulunuyor. Bunlar arasında Clash of Clans, Clash Royale, Game of Sultan ve Clash of Kings gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

Mobil ve aplikasyonları kesintisiz ulaştırma imkânı

Cafe Bazaar, günlük 6,44 milyon aktif oyuncu rekoru sayesinde bünyesine dahil olan oyun firmaların yüzde 70 oranında kazanç elde etmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, gerektiği zamanda resmi evrakların hizmet verilecek ülkelerde tahsil edilmesi için oyun firmalarına kapı açıyor. Tek seferde oluşturabilen ve oyunların hızlı entegre olmasını sağlayan sistemi sayesinde, oyun firmaları hiçbir zorluk ve ekstra uğraş olmadan hizmet vermeye başlayabiliyor. Hizmet vermeye başlayan oyun firmaları, kazanç elde ettiklerinde geri dönüşümünü tamamen kendi yerel para birimlerinin oranlarıyla, hiçbir kesinti olmadan sağlayabiliyor.

Cafe Bazaar, her geçen yıl geliştirici ekibini ve global çaptaki ortaklıklarını büyüterek gelişmeye devam ediyor. Firmalara pazarlama, yerelleştirme ve topluluk yönetimi gibi hizmet paketleri sunan çevrimiçi mağaza, kendilerinin de süreci yönetmelerine imkân tanıyor. Sadece platformda yer almak isteyen kullanıcılar panele giriş yaparak MENA bölgesindeki serüvenlerini başlatabiliyor. Bu bağlamda, oyunlarını entegre eden ve yayınlayan ve ilk gün tanıtımlarını alan nitelikli oyun şirketleri, kendi kategorilerinde yer alacak. İkinci günden itibaren, ana sayfada öne çıkarılan oyunların 14 gün boyunca burada yer almasıyla daha büyük bir kitleye ulaşan oyun firmaları 30’uncu günün sonunda yüzde 70 oranındaki kazançlarına kendi yerel banka hesaplarından ulaşabilecek.