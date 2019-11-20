1- Mandalina ve portakal: Kış meyvelerinden olan mandalina ve portakal c vitamini bakımından zengin meyveler listesinin başında geliyor. Düzenli aralıklarla tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirir ve daha dirençli hale getirir. Özellikle sık sık nezle ve grip gibi hastalıklara yakalananlar hem bu hastalıkların etkilerini azaltmak hem de önlem olarak mandalina ve portakal tüketebilir.

2- Greyfurt: Sadece C değil E ve K vitamini bakımından zengin olan greyfurt meyvesi bir diğer seçeneği oluşturuyor. Son yapılan araştırmalar bu meyvenin toklu hissi verdiğini de ortaya çıkarmıştır. Özellikle aç karnına ya da öğün aralarında tüketildiği takdirde iştah kontrolü sağlamakta ve kişilerin çok daha kısa sürede doyarak az yemelerini olanaklı hale getirmektedir.

3- Üzüm: Yaz aylarının sonunda çıkan ve Kasım aylarına kadar tüketilebilen üzümler lezzetli olduğu kadar sağlıklı bir diğer meyvedir. B ve C vitamini bakımından zengin olan üzümlerin hem yeşil hem de siyah olan çeşitleri periyodik aralıklarla yenebilir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra ya da gece uyumadan önce yendiği takdirde sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlık şikayetleri bulunan kişilerin sık sık tuvalete çıkmasını rahatlar. Bağırsaklarda biriken kötü gazların dışarı atılmasında da son derece etkilidir.

4- Kivi: Az bilinen bir gerçek kivinin portakal ve mandalina gibi meyvelerden daha fazla oranda C vitamini içerdiğidir. Özellikle düzenli olarak kivi yiyen çocukların nezle ve grip olma riskleri yarı yarıya azalıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren kivi meyvesi kişilerin doğal yoldan çok daha enerjik olmalarını ve zinde hissetmelerini de sağlıyor.

C Vitamini İçeren Sebzeler

Askorbik asit adıyla da bilinen c vitamini sadece meyvelerde değil sebzelerde de bulunmaktadır. Sebzeler özellikle doğru ve sağlıklı bir şekilde pişirildiğinde içeriklerinde vitamin ve protein değerlerinde herhangi bir azalma görülmez.

1- Brokoli: Brokoli c vitamini olan sebze ve meyveler listesinde sıklıkla dile getirilen ve önerilen bir gıda türüdür. İltihaplı hastalıkların çok daha hızlı bir iyileşme süresine girmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda damakları sürekli kanayan hastaların bu kronik rahatsızlıklarına alternatif bir tedavi sunmaktadır. Düzenli olarak spor yapan kişiler de haftada iki gün brokoli yiyerek toksinlerin vücutlarından çok daha hızlı atılmasını sağlayabilir.

2- Domates: Sofraların, salataların ve her çeşit yemeğin vazgeçilmez lezzeti olan domates de tam bir c vitamini deposudur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta domateslerin çiğ olarak tüketilmesi gerektiğidir. Pişirilen domateslerin tüm vitaminleri yüzde yetmiş oranında azalıyor. Domates kalp hastalığı risklerini azaltırken doğal bir cilt bakımı da uygulamaktadır. Öğle aralarında ve öğün atıştırmalarında az yağlı peynirler ile birlikte tüketilebilir.

C Vitamini Bakımından Zengin Olan Diğer Besinler

1- Kavun: Kavun c vitamini bakımından zengin besinler listesinde bulunan bir diğer meyvedir. Sadece küçük bir diliminde C vitamini dışında büyük miktarda potasyum ve bakır da bulunmaktadır. Tıpkı üzüm gibi kavun da sindirim sistemini onarır ve kabızlık problemlerinin önüne geçer.

2- Karnabahar: Hem çiğ hem de pişirilerek yenebilen karnabahar C vitamini almak için tüketilebilecek bir diğer gıdadır. Beslenme uzmanları tarafından haşlanarak ya da buğulama yöntemiyle pişirilmesi öneriliyor.



