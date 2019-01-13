Buz pateninde Alper Eren Özkan'dan gümüş madalya

Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında genç erkeklerde 158. 38 puanla ikinciliği elde etti.

13 Ocak 2019, Pazar 09:39
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Buz pateninde Alper Eren Özkan'dan gümüş madalya

Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında genç erkeklerde 158. 38 puanla ikinciliği elde etti.

Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı. 

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