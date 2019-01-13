Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında genç erkeklerde 158. 38 puanla ikinciliği elde etti.
Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı.
Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında genç erkeklerde 158. 38 puanla ikinciliği elde etti.
Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı.
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