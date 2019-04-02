Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası başladı.

02 Nisan 2019, Salı 12:05
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Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Türkiye, 2. Klasman B Grubu müsabakası ilk gün maçında Hırvatistan'ı 6-3 mağlup etti.

Müsabakanın başında 2-0 öne geçen Hırvatistan'a milli takım Betül Taygar ve Çağla Baktıroğlu'nun (2) golleriyle karşılık verdi ve ilk yarıyı 3-2 önde kapattı. İkinci devrede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın üçüncü devresinde Hırvatistan eşitliği yakalasa da milli takım, Betül Taygar, Ebrar Oğuz ve Çağla Baktıroğlu'nun golleriyle karşılaşmadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. Millilerde karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı iki golle Çağla Baktıroğlu seçildi.

Öte yandan şampiyonada Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı ikinci maçını Çin Tayvan ile yapacak.

DHA

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