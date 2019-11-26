Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Olimpiyat ön elemeleri oynayacak

Erkekler Buz Hokeyi A Milli Takımı, 13-15 Aralık tarihleri arasında Hırvatistan’da Olimpiyat Ön Elemeleri oynayacak. Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye’nin katılacağı 2’nci Raund M Grubu'nda milliler 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak için ter dökecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak sporculara güvendiğini belirterek, “Takımımız mental ve fiziksel olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Turnuva öncesi son bir kamp yaparak Hırvatistan’a hareket edecekler. Olimpiyat Ön Elemelerinde mücadele edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum” dedi.