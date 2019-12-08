Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Antalya 07 Basketbol takımını konuk etti. Bursa ekibi karşılaşmayı 70-51 kazandı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Gizem ve Melike’nin sayılarıyla maça 4-0 önde başladı. Antalya 07 Basketbol takımı ilk sayılarını 4. Dakikada Lucie’nin elinden buldu: 6-3. Pota altında Jatarie White ile etkili olan ev sahibi yeşil-beyazlılar ilk çeyreği 14-10 önde kapadı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Bursa Büyükşehir, İlemnur ile farkı 6 sayıya çıkardı. 16-10 . Maçın ikinci çeyreğinde etkili hücumlarla farkı 8 sayıya çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibin hücumlarını agresif savunmayla savurmayı başardı ve soyunma odasına 31-23 önde girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle geçti. Konuk takım özellikle yabancı oyuncuları Goodwin ve Aslı’nın üçlükleriyle farkı indirmeye çalıştı. Bursa ekibinin başarılı pivotu White’ın pota altını iyi değerlendirmesi ve konuk takımın üst üste aldığı teknik fauller sonrası fark giderek açıldı: 53-41. Üçüncü çeyreğin son saniyesinde İlemnur’un üçlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyespor son periyoda 56-41 üstünlükle girdi. Maçın son çeyreğinde oyun disiplininden kopmayan yeşil-beyazlılar farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve maçtan 70-51 üstünlükle ayrıldı.

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