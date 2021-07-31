Büyükler Türkiye Şampiyonası final müsabakaları yapıldı

Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı’nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 kulüpten 128 erkek, 64 kadın atıcının katıldığı organizasyonda dereceye girenler belli oldu.

Erkeklerde Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden Osman Bacılı birinciliği, Adana Ramazanoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği’nden Osman Kestek ikinciliği, Yalvaç Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü Derneği’nden Ufuk Uslu ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise İstanbul Sungur Okçuluk Gençlik ve Spor Derneği’nden Özge Erdoğan birinci, Malatya Gençlik Merkezi Kulübü Derneği’nden Aysun Demirci ikinci ve Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği’nden Fulya Erili üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, final atışlarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda 200’e yakın sporcunun mücadele ettiğini belirtti.

Toksöz, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Henüz 2 yıllık bir federasyonuz, bir yılımız zaten pandemiyle geçti ancak buna rağmen müsabakalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Şimdi çok daha yoğun bir döneme giriyoruz. Türk okçuluğu adına da federasyon olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.