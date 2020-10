Büyük skandalı YKK ve TJK çözer

Dün akşam Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda yarıştan çıkarılmayan End of Trouble isimli safkanla ve yarış severin bu skandalla kaybettiği milyonlarca TL ile ilgili bir yazı kaleme alan Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez şunları yazdı:

Kocaeli Kartepe Hipodromunda 20.10.2020 tarihinde; Kurulumuza saat 19:30 da gelen bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine ;10. koşuda 4 numaraya kayıtlı END OF TROUBLE isimli atın antrenörü Nurullah ESEN ve at sahibi Anıl DİKİLİTAŞ ile birlikte twitter isimli sosyal medyada bahse konu atın koşudan çıkarılması yönündeki sanal ortamda gayri resmi yazılı beyanları sonucunda kamuoyuna yarışların, koşuların sonuçlarını ve müşterek bahisleri etkileyecek fiil, yanıltıcı beyanda bulundukları iddiasıyla at sahibi ve antrenör hakkında 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve İlgili mevzuat doğrultusunda disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca, koşu öncesi saha veteriner hekimlerinin ön muayene ve müşahede alanında yapılan muayenesinde atın koşmasına mahsur bir durum görülmemiş olup, antrenör Nurullah ESEN'in vermiş olduğu savunmasındaki ifadelerle sosyal medyadaki yazılı beyanı çeliştiği için konu ile ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar antrenör Nurullah ESEN'e At Yarışları Yönetmeliğinin 124. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca tedbir konulmuş olup koşudaki 4 numaraya kayıtlı END OF TROUBLE isimli at kurulumuzca doping testine tabi tutulmuştur.

FETHİ POLAT

Kocaeli Kartepe Hipodromu

Komiserler Kurulu Başkanı

Siz saygı değer yarış severlerin büyük çoğunluğu muhtemelen bu olaydan ilk kez haberdar olacaksınız. Oysa internetteki sosyal medya uygulaması olan twitter’ı dünya gerçeğinin kendisi zanneden bir güruh kendince yaşanan olayları gerek vicdanen, gerekse fiilen kılıfına uydurdu, derhal akladı pakladı bile, ancak neyse ki sizlerin hakkını korumakla da mükellef olan Kocaeli Kartepe Hipodromu Komiserler Kurulu Başkanı Fethi Polat ve heyeti yerinde bir kararla gerekli aksiyonları aldı.

Efendim olayın özeti şu, önceki gün Kocaeli’de son ayakta start alan ve günün önemli favorilerinden olan End Of Trouble’ın antrenörü Nurullah Esen (twitter takma adı Nurullah Forza – kendisinin twitter info’sunda Bekiroğulları Ekürisi – Antrenör yazmakta) Ankara’dan yola çıktığını atlarını koşturmayacaklarını ve bunun deklare edilmesinin altılı başlangıcının sonrasına denk geleceğini açıkladı. Duruma bendeniz dahil pek çok kişi yüzde 45 bandında AGF teveccühü gösteren yarışseverin yanacak kuponları cephesinden bakarak büyük tepki gösterdik. Bir twitter kullanıcısı atın yeni sahibinin kendisi olduğunu, pazarlığın 17.00’da bittiğini 17.30 itibarıyla pistin hafifliği gerekçesiyle koşmayı uygun görmediğini belirtti. Ben görmedim ama atın gerçek sahibi olan Anıl Dikilitaş da bazı mecralara VE kişilere atını sattığını ve atın start almayacağını belirtmiş.

Elbette kulaktan kulağa yayıla yayıla safkanın AGF’si %36’da kapandı. Konudan ihbar ile haberdar edilen Komiserler Kurulu da atta bir sağlık problemi olmadığı ve Kartepe’ye altılı başladıktan sonra Ankara’dan ulaşan antrenör Nurullah Esen’in de beyanlarının twitter’da yazdıklarıyla çelişkili olmasıyla safkanı koşturduklarını, safkana doping testi uygulandığını, atın ilgilisi hakkında tedbir koyulduğunu yazımın girişindeki komiserler kurulu resmi raporuyla deklare etti.

At koşuyu kendi halinde 7. tamamlarken atın sahibi ve antrenörü de yarıştan sonra %36 AGF’ye koşan atları hakkında “iyi ki kazanamadık” tweet’leri attılar, safkanı koşmayacağız bilgisinden haberdar olup bu ismi silenleri kast ederek. Oysa madalyonun öbür yüzünde bundan haberi olmayıp atı tek yazanlar, %36 AGF çıkartanlar, ganyan, ikili basanlar ne olacak? Bunun cevabı belli, GASP EDİLDİ...

Şimdi burada baktığımızda koşmayacak diye atı silenler, koştuğundan habersiz %36 AGF çıkartanlar, koşmadığını sanıp sonradan koştuğunu görerek yeniden bahisler bağlayanlarla birlikte milyonlarca Türk Lirası açıkça yarışseverin cebinden gasp edilmiştir.

Kocaeli Katepe Hipodromu Mahalli Komiserler Kurulu’nun görevini layıkıyla yaptığını görüyoruz.

Artık görev Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’nda olup, müşterisi milyonlarca Türk Lirası zarara uğratılan ve gasp edilen Türkiye Jokey Kulübü’nün de henüz ben yazımı yaparken yapmadı ama suç duyurusunda bulunması elzemdir.

Bu sektörden ekmek yiyen herkesin ezberlemesi gerekir ki buranın tek patronu YARIŞ SEVER’dir, HALK’tır...