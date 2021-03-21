Büşra Nur Tırıklı, paralimpik kotasını kaptı

Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'in ikinci serisi devam ederken disk atmada dünya listesinde 6. sıradaki yerini koruyan görme engelli milli sporcu Büşra Nur Tırıklı, paralimpik kotasını almayı başardı. Turnuvada ayrıca Atletizm Milli Takımımız madalya sayısını 5'e çıkardı.

Görme engellilerde; 200m'de Oğuz Akbulut (23.39) ile 1500m'de Sevda Kılınç Çırakoğlu (4:47.13) altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce de Hamide Doğangün altın, Zeynep Acet gümüş ve Hasan Hüseyin Kaçar altın madalya elde etmişti.