Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıktı.

Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, İtalyan Angela Carini ile karşı karşıya geldi. İlk raundun sonlarına doğru rakibinin sakatlanmasından dolayı Busenaz Sürmeneli maçı kazanan taraf oldu. Sürmeneli,, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile kozlarını paylaşacak.

İSTANBUL (İHA)