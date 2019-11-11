Burundi Futbol Federasyonu Başkanı Reverien Ndikuriyo ve Burundi Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako, Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Burundi heyeti ile bir araya geldi.

Ziyarette TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Burundi Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Esperance Uwimana da bulundu.

Servet Yardımcı tarafından A Milli Takım forması takdim edilen Burundi heyeti, daha sonra Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

İHA