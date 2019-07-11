3 Temmuz Çarşamba günü sezon açılışını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapan Bursaspor, 1. Etap kamp çalışmalarını yarın yapacağı sabah antrenmanı ile sonlandıracak. 2. Etap kamp dönemi çalışmalarına 15 Temmuz Pazartesi akşamı yapacağı antrenmanla başlayacak olan yeşil beyazlı ekip,bu etabı 26 Temmuz Cuma günü sonlandıracak. 3. Etap çalışmaları ise 29 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Afyon’da olacak. Bursaspor, bu tarihler arasında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Öte yandan Bursaspor, Fenerbahçe ile Can Bartu Tesisleri'nde 19 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.