Bursaspor, son haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesine rağmen Erzurumspor ve Akhisarspor ile birlikte küme düşen 3. takım oldu. 2005-2006 sezonunda 71 puanla Süper Lige yükselen, 2009-2010 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor bugün oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lige düştü.

Bu gelişmenin ardından Süper Lig'e veda eden Bursapor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

İşte Bursaspor'dan yapılan açıklama:

Özellikle son bir yıldır, yönetim kurulumuzun gündeminde sportif ve mali zorluklar daima birinci öncelik olarak görüşülmüş ve buna yönelik çözüm arayışları kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bununla birlikte olağanüstü genel kurula gidilmesi fikri de defalarca gündeme gelmiş, sadece tribün desteğinin Bursaspor’a yeterli olmayacağı ve şehrin kulübüne sahip çıkması noktasında yaşanan duyarsızlığın, genel kurulu artık zorunlu hale getirdiği kanaati de aylar önce yönetim kurulumuzun ortak görüşü olarak benimsenmiştir. Ancak lig mücadelesi devam ederken, gündemin değişmesinin camia ve takım üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali nedeniyle kongre tarihi açıklanmazken, bugün itibariyle yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul kararı almış olup, ilk toplantının 15 Haziran 2019 Cumartesi, çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ise 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırmıştır.



