Bursaspor'da Taha Altıkardeş parlıyor
Türk futbolunun altyapıya ilişkin lokomotiflerinden biri olan Bursaspor’da, yeni bir genç oyuncu daha kendisini gösteriyor. Ligin ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan ve sergilediği performans ile teknik heyetin de takdirini kazanan 17 yaşındaki Taha Altıkardeş, sergilediği mücadele ile öne çıktı.
Altyapısından yetiştiği Bursaspor’da, A Takım formasını ilk kez ligin 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor’a karşı giyen genç stoper, 7 maçta ter döktü. Bursa ekibinin, son 4 maçında da tam süre alan Altıkardeş, başarılı bir oyun ortaya koyarak, dikkatleri üzerine çekti.