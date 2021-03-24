Altyapısından yetiştiği Bursaspor’da, A Takım formasını ilk kez ligin 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor’a karşı giyen genç stoper, 7 maçta ter döktü. Bursa ekibinin, son 4 maçında da tam süre alan Altıkardeş, başarılı bir oyun ortaya koyarak, dikkatleri üzerine çekti.



