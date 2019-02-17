Bursaspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çaykur Rizespor ile oynanan ve iç sahada 2-0 kaybedilen maç sonrası gerilim zirve yaptı. Başkan Ali Ay'ın istifasının istenmesinin ardından teknik ekiple ilgili de sürpriz gelişme yaşandı.

Teknik direktör Samet Aybaba, bugün gerçekleştirilen rejenerasyon antrenmanında takımın başında yer almadı. Aybaba'nın bu tavrı, "Ayrılıyor mu?" sorusu akıllara getirirken, işin aslı daha sonra ortaya çıktı.

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; rejenerasyon idmanının yapıldığı anlarda başkan Ali Ay'ın Özlüce Tesisleri'ne geldiği ve teknik direktör Samet Aybaba ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşme nedeni ile Aybaba'nın takım idmanında yer almadığı bildirildi.

Başkan Ali Ay ile teknik direktör Samet Aybaba'nın sezon bitimine kadar birlikte yola devam etme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.

Mehmet Ali Sabuncu



