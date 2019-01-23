Bursaspor’da hayal kırıklığı Saivet

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında İngiliz ekibi Newcastle United’den kiraladığı Senegalli oyuncu Henri Saivet, şu ana kadar istenilen performansı ortaya koyamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba ile çalışan Saivet, tecrübeli teknik adamın Bursaspor’un başına geçmesiyle yeşil-beyazlı takıma transfer oldu. Takıma katıldıktan sonra 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynatılan Senegalli oyuncu takıma şu ana kadar istenilen katkıyı sunamadı. 13 lig maçında 897 dakika süre alan yetenekli futbolcu, sadece 1 asist yapabildi.

Formayı kaptırabilir

Öte yandan Saivet, kötü performansı sebebiyle formayı kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya. Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasında yokları oynayan tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından ikinci yarının başında oyundan çıkartıldı. Aybaba, Kayserispor maçında formsuzluğu sebebiyle Saivet’i yedek kulübesine çekebilir.

Tunay da skora katkı koyamıyor

Sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralanan Tunay Torun da istenilen performansı sahaya yansıtamadı. 17 lig maçında 900 dakika süre alan futbolcu sadece 2 asist yaptı.

Yusuf kendini buldu

Ayrıca Fenerbahçe maçının 46. dakikasında oyuna giren Yusuf Erdoğan, istekli futbolu ile göz doldurdu. Uzun bir aradan sonra etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu, forma rekabetinde olacağının sinyalini verdi. Devre arası kampının yıldızlarından olan Erdoğan, ileriki maçlar öncesi eski günlerine dönüş sinyali verdi.