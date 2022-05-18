Bursaspor’da eski başkanlara icra şoku!

Borç batağındaki spor kulüplerinden vergi ve SGK prim borcu alacaklarını tahsil edemeyen devlet harekete geçti…. Dönemin kulüp başkanları borçlardan sorumlu tutuldu ve icralar gitmeye başladı. 1 milyar lirayı aşkın bir borçla TFF 2.Lig’e düşen Bursaspor ’da da benzer durumun yaşandığı ve bazı eski başkanlara kendi dönemlere ait ödenmeyen vergi ve SGK borçları nedeniyle icralar gittiği öğrenildi.

BURSASPOR’UN 200 MİLYON TL

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, önceki gün düzenlediği basın toplantısında yeşil beyazlı kulübün 1 milyar lirayı aşan borcunun dağılımıyla ilgili bilgi vermişti. Banaz, yöneticilere olan borcun 350 milyon lira, vergi-SGK borcunun 200 milyon lira, bankalara borcunun 125 milyon lira ve geri kalanın da spor ailesine olan borçların olduğunu söylemişti.

173 MİLYON LİRA NE OLACAK?

Yeşil beyazlı kulübün son yapılan mali genel kurulunda, 2015, 2016, 2017 ile ilgili vergi incelemesine giren Bursaspor’a futbolcu stopaj ve gayrimenkul satışlarından doğan 173 milyon lira vergi borcu cezası kesilmişti. Net ödemeler üzerinden vergi ve stopajların ödendiğini belgeleriyle itiraz eden Bursaspor, bu ceza ile ilgili uzlaşma başvurusunda bulunmuştu. Bu konunun çözümü için önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidilmesi bekleniyor.

Kimler başkanlık yaptı?

Bursaspor’da 7 Mayıs 2013’te vefat eden rahmetli şampiyon başkan İbrahim Yazıcı’nın ardından Erkan Körüstan (18 Haziran 2013-23 Mayıs 2014), Recep Bölükbaşı (24 Mayıs 2014-10 Ocak 2016), Ali Ay (10 Ocak 2016-23 Haziran 2019), Mesut Mestan (23 Haziran 2019-30 Ağustos 2020), Erkan Kamat (30 Ağustos 2020-6 Haziran 2021), Hayrettin Gülgüler (6 Haziran 2021-27 Şubat 2022) tarihleri arasında görev yaptı. Ömer Furkan Banaz ise 27 Şubat 2022’de göreve seçildi.

Spor yasası milat olacak

TBMM’de kabul edilen 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Spor camiasını yakından ilgilendiren kanunla birlikte Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri bütçe ve harcama ilkelerine uygun davranmaması durumunda cezai sorumlulukla karşı karşıya gelecek. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu hale getirildi. İmzalanan menajerlik sözleşmelerinin noter tarafından otuz gün içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye gönderilmesi zorunlu hale getirildi.

SÖZLEŞMELER NOTERDEN

Menajere verilecek ücret en fazla; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin iki milyon Türk lirasından az olması durumunda bu ücretin yüzde onuna kadar, brüt gelirin iki milyon TL’den fazla olması durumunda ise bu ücretin yüzde beşine kadar kararlaştırılabilecek. TFF’ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başkaca bir hukuki işlemin tespiti hâlinde menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men edilecek. Bu hukuki işlemin tespiti halinde spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine iki yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Kaynak: Olay