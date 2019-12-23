Bursaspor yine üzüldü

Play-Off potasından kopmama mücadelesi veren Menemen Belediyespor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıktı. 30 dakikalık bölüm oldukça keyifsiz geçti, iki ekip, üretken olamadı. 36. dakikada Özer, köşe vuruşunu kullandı. Konuk ekibin tecrübeli golcüsü Seleznov, karambolde önünde kalan topu filelere gönderdi, soyunma odasına da bu skorla gidildi: 0-1.

Bu kez Çağlar’ı geçtiler

İkinci yarıda tempo arttı. 52. dakikada Menemen, 35 metreden frikik kazandı. Taşkın’ın füzesini Çağlar zorlukla çeldi. Sonrasında Ercan topu tamamlamak istese de başarılı file bekçisi devleşti. Yeşil- Beyazlılar oyunu rölantiye almaya çalışsa da başarısız oldu. 75’te Timsah, bir türlü topu savunmadan çıkaramadı. Alberk Koç’un ortasında top Mustafa Çeçenoğlu’nun önünde kaldı. Mustafa da harika bir füze ile maçı 1-1’e getirdi.

﻿﻿﻿Atamayana attılar!

Bursa, 74’te önce frikiği sonrasında kazanılan köşe vuruşunu değerlendiremedi. Pozisyonun devamında kaleci Selmani, oyunu hemen başlattı. Ercan’ın uzun pasında Çağlar ile karşı karşıya kalan Ali Özgün, takımını 1-0’lık yenilgiden 2-1’lik zafere taşıdı. Bu sonucun ardından son 7 haftada 5. kez takılan Timsah, uzun sürenin ardından Play-Off potasının dışında kaldı.