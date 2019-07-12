Bursaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'un yeni sezonda giyeceği 4 farklı forma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan Bursastore mağazası önünde düzenlenen tören ile basına ve taraftarlara tanıtıldı.

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Konuralp Yeşil, ürün tedarikçileri Kappa ile birlikte yeni bir anlayış, yeni bir gelişim ve yeni bir şans gelmesi dileğinde bulunarak, kombine biletlerin satışının da başladığını hatırlattı.

Organizasyonda konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, “Allah herkese, bana da, bu sezon oynayacak oyunculara da Batalla gibi unutulmaz olmayı nasip etsin inşallah. Bu atmosfer, bu camia insanı uyumadan çalıştırtır. Bunu hissediyorum. Bugünkü lansman için de Kappa’ya bize destek verdiği için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin umut ettiği, bir daha geriye dönmeme, yukarıda kalma adına birlikte çok şeyi başaracağız. Burası daha önce her şeyi başardı, tekrar yapmak çok zor değil. Şartlar ne olursa olsun taraftarımıza çok ihtiyacımız var, ancak birlikte başarabiliriz” dedi.

Kappa Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Murat Koç ise birlikte kazanacaklarını söyleyerek daha önceki işbirliğine işaret etti ve şampiyon olmaya geldiklerini dile getirdi.

Bursastore’dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Erarslan ise “Bu anlaşmanın 3. Maddesinin 16. Fıkrasında şu yazıyor; -bu anlaşma Süper Lig’deyken yapılan anlaşma olduğu için- Bursaspor Kulübü, bir alt lige düşerse Akademi Ligleri’nde kullanılacak ürünler, Bursaspor tarafından Kappa’dan ücretli alınır diyor. Bu da yaklaşık 500 bin liralık maliyet. Murat bey ben bu işte yokum. Ben sizden, bu büyük Bursaspor taraftarının önünde bu maddeyi göz önünden geçirelim” diye konuştu. Bunun üzerine sahneye Yalçın Koşukavak ile birlikte gelen Murat Koç, şampiyonluk sözünün ardından bu maddenin gözden geçirileceğinin sözünü verdi.

Yapılan konuşmaların ardından futbolcular Kubilay Kanatsızkuş , Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Ali Akman, Batuhan Kör, Ataberk Dadakdeniz ve Canberk Yurdakul mankenler ile birlikte yeni sezonda giyilecek formaları tanıttı. Formaların yanı sıra antrenman ve kamp ürünleri de görücüye çıktı.



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