Bursaspor taraftarından birlik çağrısı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi Bursaspor taraftarından birlik mesajı geldi. ‘Yeniden omuz omuza’ başlığı altında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Bursalılar, gözbebeğimiz Bursaspor, tarihi boyunca içinden geçtiği zor süreçleri, taraftarımızın sonsuz desteği ve kentimizde oluşan birlik, beraberlik yardımı ile defalarca aşmayı bilmiştir. Bu sezon, takımımızın TFF 1. Lig'de büyük çoğunluğu altyapı çıkışlı oyuncular ile verdiği ve tüm Türkiye'nin takdirini kazanan ‘Delikanlı’ mücadelesi de, bu birlik ve beraberliğin yeniden sağlanması için adeta bir meşale olmayı başarmıştır. Özellikle son günlerde, şehrimizdeki çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların kulübümüze ve takımımıza yönelik desteklerini büyük mutluluk ile takip ediyoruz. Genç kardeşlerimizin başarılı mücadelesi karşısında haklarının sonuna kadar ödenmesi ve kulübümüzün geleceği önündeki bazı engellerin aşılabilmesi için az/çok farketmeksizin elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, başta Bursa iş dünyası ve sanayicilerine olmak üzere, kendini Bursa'ya ve Bursa'nın değerlerine ait hisseden herkese çağrımız, dünü bir kenara bırakarak, bu kıvılcımı büyütmek için ellerini taşın altına koymalarıdır. Geçmişte, kulübe verdikleri desteklerin akıbeti konusunda şüpheler besleyen ve oluşturulan kaynakların umarsızca harcanması gibi sebeplerle Bursaspor ile arasına mesafe koyan, yeterli değeri görmediğini düşünen destekçilerimize sözümüz, bu konularda artık garantörlerinin bizzat Teksas olacağıdır. Şeffaf olmayanla, har vurup harman savuranla, destekçisine gerekli katma değeri oluşturmayanla sizin adınıza mücadele edeceğimize söz veriyoruz."

İHA