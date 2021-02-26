Bursaspor Play-Off şansını ateşe attı!

1.Lig'de 23. haftanın son maçında Play-Off şansını sürdürmek isteyen Bursaspor ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Menemenspor karşılaştı. Mücadelede tempo vasatı aşmadı, devreye 0-0'lık skorla girildi. Karşılaşmada dengeyi bozan golü 51'de konuk takım buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Traore ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içerisine yönelen Mohamed, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1. 88'de Menemen farkı ikiye çıkarma fırsatını kullanamadı, kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'a Ataberk gol izni vermedi.

Karan'la 6 maçta 3. zafer

1-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılan Bursaspor son 5 maçında 4. kez kaybetti. Bu skorla Yeşil-Beyazlılar Play-Off'un 7 puan gerisinde kaldı. Üst üste 2 galibiyet alan Menemen ise ligde kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Ümit Karan yönetiminde çıktığı 6. maçta 3. kez kazanan İzmir ekibi düşme hattıyla puan farkını 7'ye çıkardı.