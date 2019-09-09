Bursaspor maçında sakatlanmıştı! İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!

Fenerbahçe'de dün oynanan Bursaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu.

09 Eylül 2019, Pazartesi 12:57
- A +
Bursaspor maçında sakatlanmıştı! İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Bursaspor ile dün bir hazırlık maçı oynadı. 2-1 yeşil beyazlı ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta ilk yarının bitimine yakın Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, rakibiyle girdiği mücadele sonrası ayağına darbe almıştı. 

İkinci yarıda tedbir amaçlı oyundan alınan ve yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.

Brezilyalı orta sahaya yapılan kontroller sonrasında herhangi bir risk bulunmadığı ve Luiz Gustavo'nun, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alacağı öğrenildi. 

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudularFenerbahçe'den giden Berke Özer Belçika'da gündemde!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...