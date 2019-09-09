Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Bursaspor ile dün bir hazırlık maçı oynadı. 2-1 yeşil beyazlı ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta ilk yarının bitimine yakın Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, rakibiyle girdiği mücadele sonrası ayağına darbe almıştı.

İkinci yarıda tedbir amaçlı oyundan alınan ve yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.

Brezilyalı orta sahaya yapılan kontroller sonrasında herhangi bir risk bulunmadığı ve Luiz Gustavo'nun, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun

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